Grünen-Chefin: mögliche Koalitionsfrage in Brandenburg offen

Potsdam (dpa/bb) - Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock legt sich nicht auf mögliche Koalitionspartner nach der Landtagswahl in Brandenburg im Herbst fest. "Wir reden mit allen demokratischen Parteien", sagte die Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. "Was dann vor Ort sinnvoll ist mit welchem Bündnis, das muss man sich dann wirklich in allen Bundesländern anschauen." Einen Vergleich zum schwarz-grün regierten Hessen will Baerbock nicht ziehen. In Brandenburg spiele der Kohleausstieg eine große Rolle, in Hessen nicht. "Deswegen kann man da nicht einfach eine Koalitionsschablone aus einem Bundesland auf ein anderes Bundesland legen." Die Grünen liegen in den jüngsten Umfragen zwischen 10 und 12 Prozent.