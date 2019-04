Wahlkampf in der Fläche Herausforderung für kleine Parteien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen/Dresden (dpa/sn) - Nach Ostern geht der Wahlkampf vor den Kommunalwahlen am 26. Mai in die heiße Phase: Vor allem kleine Parteien haben es in der Fläche schwer, ihre Inhalte unter die Menschen zu tragen. So haben die Grünen zwar derzeit bundesweit Aufwind, im Vogtlandkreis kommen jedoch 63 Parteimitglieder auf 230 000 Einwohner. Flagge zu zeigen in der Fläche sei ein hartes Stück Arbeit, sagte Gerhard Liebscher vom Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen der Deutschen Presse-Agentur.

Gleichzeitig wird am rechten Rand kräftig mobilisiert. Die Kleinstpartei "III. Weg" gibt sich in Plauen das Image des Kümmerers. Auf diese Weise schaffe man es, Berührungsängste abzubauen sowie eigene Inhalte und Personen zu "normalisieren", so Steven Seiffert vom Kulturbüro Sachsen. Der Verfassungsschutz rechnet dem Stützpunkt Vogtland derzeit rund 70 aktive Personen zu, die ihr Aktionsniveau im Vorfeld der Wahlen merklich erhöht hätten.