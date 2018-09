Kreistag Ostprignitz-Ruppin wählt neuen Landrat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuruppin (dpa/bb) - Die Entscheidung über den neuen Landrat im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird am Donnerstag auf der Sitzung des Kreistages in Neuruppin getroffen. In einer ungewöhnlichen Kooperation haben sich die Fraktionen von CDU, Linke, Bauern, Freie Wähler und FDP sowie BVB/Freie Wähler auf einen Kandidaten geeinigt. Nach ihrem Willen soll der CDU-Politiker Egmont Hamelow neuer Landrat werden. Sie haben gemeinsam die Stimmenmehrheit.

Hamelow ist bislang Erster Beigeordneter im Landkreis Oberhavel. "Wir erwarten von Hamelow Bürgernähe", sagte CDU-Kreischef Jan Redmann. Die Menschen müssten mit ihren Sorgen und Problemen ernst genommen werden. SPD-Amtsinhaber Ralf Reinhardt habe das nicht geleistet. Erstmals seit Gründung des Landkreises nach der Wende würde nun ein CDU-Kandidat das Amt des Landrates übernehmen.

SPD-Landrat Reinhardt hatte in der Stichwahl bei der Direktwahl eine zweite Amtszeit verpasst. Aufgrund der geringen Wahlbeteiligung erreichte er nicht das Quorum. Deshalb entscheidet nun der Kreistag in geheimer Abstimmung über die Besetzung. Zur Wahl stehen nach der öffentlichen Ausschreibung Hamelow und Reinhardt, der acht Jahre im Amt war, sowie der parteilose Kandidat Christian Schmidt.

Aus Sicht der Landesparteien CDU und Linke wird die Kooperation im Landkreis keine Auswirkungen auf die Landespolitik haben. Brandenburg Wird seit 2009 von einer rot-roten Landesregierung von SPD und Linkspartei regiert. Die SPD sieht das Bündnis auch als regionales Thema.

Dem Kreistag in Ostprignitz-Ruppin gehören 46 Abgeordnete an. Die SPD hat elf Sitze. Die CDU ist mit zehn Abgeordneten dabei. Die Linken haben acht und Bauern, Freie Wähler und FDP zehn. Gemeinsam haben die sie damit die Mehrheit im Parlament.