Wahllokale kurzzeitig ohne Stimmzettel

Würzburg (dpa/lby) - Bei der Landtagswahl in Bayern ist es vereinzelt zu kleinen Pannen gekommen. So gab es in Würzburg und Augsburg kurzzeitig in Wahllokalen keine Stimmzettel mehr.

"Wir haben sofort einen Fahrer losgeschickt und nachgeliefert", sagte ein Sprecher der Stadt Würzburg am Sonntag. Das Würzburger Wahllokal habe für eine halbe bis eine dreiviertel Stunde ohne Stimmzettel für die Landtagswahl auskommen müssen. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar. Die Würzburger, die deshalb ihre Stimme zunächst nicht abgeben konnten, durften nach 18.00 Uhr noch wählen, wie der Stadtsprecher weiter sagte. Zuerst hatte die "Main-Post" darüber berichtet.

Auch die Augsburger Stadtverwaltung berichtete von einer solchen Panne. In einem Wahllokal in einer Schule habe es in den Mittagsstunden kurzfristig keine Zettel mehr gegeben. "Wahlzettel wurden so schnell wie möglich geliefert, nach 15 Minuten konnte wieder gewählt werden", berichtete die Stadtverwaltung auf Twitter. Sie entschuldigte sich bei den Bürgern, die deswegen warten mussten.