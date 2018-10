SPD-Vize Stegner: Geduld mit großer Koalition aufgebraucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat die schwere Niederlage für CSU und SPD in Bayern als "schallende Ohrfeige für die Berliner Regierungspolitik" bezeichnet. "Wir müssen uns als SPD klarer als linke Volkspartei profilieren, auch jenseits dessen, was mit der Union möglich ist", sagte Stegner am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Er stellte indirekt den Fortbestand der großen Koalition infrage. In der SPD sehen viele hierin den Niedergang der Partei mitbegründet, da man zu viele Kompromisse machen müsse und damit das Profil verwässere. "Der Geduldsfaden mit dieser großen Koalition ist heute sicher nicht größer geworden. Da ist nicht mehr viel von übrig", sagte Stegner.