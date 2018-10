SPD-Bezirksvorstand: Inhalte und Personen auf Prüfstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Nach der herben Wahlniederlage für die SPD fordert der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler personelle Konsequenzen. "Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen: die Inhalte und auch die Personen", sagte Schindler laut "Mittelbayerischer Zeitung" (Montag). Ausdrücklich habe er dabei weder die Spitzenkandidatin und bayerische Parteichefin Natascha Kohnen ausgeschlossen, noch ihren Wahlkampfmanager und Generalsekretär Uli Grötsch.

"Ich meine alle", sagte Schindler dem Bericht zufolge, "natürlich auch mich als Bezirksvorsitzenden". Er rechne sich als Fehler an, für eine Beteiligung der SPD an einer großen Koalition in Berlin geworben zu haben. Die Bundespolitik sei aber nicht allein für die Niederlage in Bayern verantwortlich. "Das ist ein Desaster, das ich mir nicht erklären kann."