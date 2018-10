Nahles: Sehr schlechtes Ergebnis für die SPD bei Bayern-Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/München (dpa) - Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat den Ausgang der Landtagswahl in Bayern als sehr schlechtes Ergebnis für die SPD bezeichnet. Das gelte auch für alle Volksparteien, sagte Nahles am Sonntagabend nach der ersten ARD-Hochrechnung. Das Ergebnis müsse jetzt sorgfältig analysiert werden. Die Sozialdemokraten hätten die Wähler nicht überzeugen können. Ein Grund sei auch die schlechte Performance im Bund gewesen. Man habe sich von den Unionsstreitereien nicht genügend abgrenzen können. Nahles sprach den Grünen für deren Ergebnis Glückwünsche aus. Sorge mache, dass die AfD es in einen weiteren Landtag geschafft habe.

Nahles sagte in der ARD, sicher habe der Bund keinen Rückenwind gegeben, "im Gegenteil". "Das, was wir insgesamt nicht geschafft haben als SPD: Uns da freizumachen von diesem Richtungsstreit zwischen CDU und CSU." Es gebe "Grund zum Nachdenken". Auf Nachfrage sagte sie, dass von personellen Konsequenzen keine Rede gewesen sei. "Und da denken wir auch nicht drüber nach, sondern wir stecken unsere Kraft jetzt in die nächste Auseinandersetzung."