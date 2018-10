Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Grünen wollen in Bayern mitregieren - aber nicht um jeden Preis. "Wir werden uns nicht in einen Unterbietungswettkampf mit den Freien Wählern begeben, wer sich billiger hergibt", sagte der Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann am Sonntagabend bei der Wahlkampfparty seiner Partei in der Münchner Muffathalle. Ähnlich hatte sich zuvor auch der Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger geäußert: Die Freien Wähler wollten sich nicht gegen die Grünen ausspielen lassen, nach dem Motto: "Wen kriegt man am billigsten an die Angel?"

Die CSU hat bei der bayerischen Landtagswahl die absolute Mehrheit verloren und braucht zum Regieren einen Koalitionspartner. Die Grünen wurden zweitstärkste Kraft.