Gegen Nationalismus: Zehntausende bei Großdemo erwartet

München (dpa/lby) - Zu einer Demonstration für soziale Gerechtigkeit, mehr Klimaschutz und Meinungsfreiheit werden am heutigen Sonntag mehrere Zehntausend Menschen auf dem Odeonsplatz in München erwartet. Unter dem Motto "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen Nationalismus" haben sich das Kulturbündnis "Die Vielen" und mehr als 50 Organisationen zusammengeschlossen, um eine Woche vor der Europawahl für ein demokratisches, friedliches, nachhaltiges und solidarisches Europa zu demonstrieren. "Wir wollen, dass sich in Europa was ändert", sagte eine Sprecherin. Mit der Demonstration wolle das Bündnis ein "klares Zeichen gegen Nationalismus und Rassismus setzen" und die Menschen zum Wählen aufrufen.

Nach einer Kundgebung am Odeonsplatz beginnt gegen 13.00 Uhr ein Demonstrationszug durch die Münchner Innenstadt, der schließlich wieder am Odeonsplatz endet. Ähnliche Veranstaltungen sind in sechs weiteren deutschen Großstädten und in zwölf anderen europäischen Ländern geplant.