Neue Hochrechnung sieht CDU trotz Verlusten weiter vorn

Mainz (dpa/lrs) - CDU und SPD haben bei der Europawahl in Rheinland-Pfalz kräftig an Stimmen eingebüßt. Nach der dritten vom SWR veröffentlichten Hochrechnung (20.16 Uhr) des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap kam die CDU am Sonntag auf 30,6 Prozent und wurde damit stärkste Kraft. Sie verlor aber im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren 7,8 Prozentpunkte im Land. Die SPD kam laut Hochrechnung auf 20,5 Prozent, das ist ein Verlust von 10,2 Punkten.

Die Grünen legten dagegen kräftig zu. Sie wurden drittstärkste Kraft mit 17,5 Prozent (plus 9,4 Punkte). Dahinter folgen die AfD mit 10,1 Prozent (plus 3,4), die FDP mit 5,8 Prozent (plus 2,1) und die Linke mit 3,3 Prozent (minus 0,4). Die übrigen Parteien kamen zusammen auf 12,2 Prozent (plus 3,5 Punkte). Ein vorläufiges Endergebnis zum Ausgang der Europawahl in Rheinland-Pfalz wird nicht vor 23.00 Uhr veröffentlicht.