Landesjugendring startet Online-Befragung vor Kommunalwahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einer Online-Befragung will der Landesjugendring Rheinland-Pfalz vor der Kommunalwahl im Mai 2019 die konkrete Lebenssituation von Jugendlichen erkunden. "Wir wollen vor der Kommunalwahl wissen, an welchen Ecken es hapert und wo Verbesserungen erwirkt werden sollen", sagte Landesjugendring-Sprecherin Nadya Konrad der Deutschen Presse-Agentur.

Der "Dorf-Test" (https://dorf-test.de/) wendet sich an Jugendliche zwischen 13 und 23 Jahren - auch an die in den Städten. Sie werden bis Ende Dezember gefragt, ob es an ihrem Ort ein Jugendzentrum oder Plätze gibt, um sich draußen mit Freunden zu treffen. Die Umfrage interessiert sich außerdem für die Einschätzung des ÖPNV-Angebots. Schließlich werden die Jugendlichen gefragt, welche Möglichkeiten der Mitbestimmung sie haben, ob sie ein Wahlalter schon ab 14 oder ab 16 Jahren befürworten oder ob es beim Wahlalter mit 18 Jahren bleiben soll. Ein erster "Dorf-Test" des Landesjugendrings kam 2009 mit damals mehr als 3600 Teilnehmern zu dem Ergebnis, dass 57,6 Prozent keine Veränderung beim Wahlalter wünschten.