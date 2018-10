Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, hat das Wahlergebnis in Bayern als "keinen einfachen Tag für uns in der Union" bezeichnet. "Aber klar ist: Die CSU hat den Auftrag zur Bildung der Regierung erhalten", teilte Klöckner am Sonntagabend in Mainz mit. Bayern stehe im Ländervergleich bestens da. "Jetzt geht es um die Bildung einer stabilen Regierung", betonte die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.