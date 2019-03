Stadt Magdeburg startet Online-Kampagne zur Kommunalwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Rund neun Wochen vor der Wahl des Stadtrats hat die Stadt Magdeburg eine Informationskampagne gestartet. Mit der Initiative "#mission2605" sollen möglichst viele Menschen zu einer Beteiligung an der Wahl motiviert werden. Das teilte das Büro des Oberbürgermeisters am Donnerstag mit. Im Zentrum der Kampagne steht eine Internetseite, aber auch auf Instagram und Facebook wird geworben und darüber informiert, warum der Stadtrat so wichtig für Kommunen wie Magdeburg ist.

Um parteipolitische Neutralität zu wahren, sollen Informationen rund um die Vorbereitung und den Ablauf der Wahl im Vordergrund stehen. Auch nach Wahlhelfern für die Kommunalwahl und die zeitgleich stattfindende Wahl zum Europaparlament werde gesucht.