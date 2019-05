Saalekreis hat ausgezählt: Vorläufiges Kommunalwahlergebnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mit Abschluss der Auszählung im Saalekreis steht das vorläufige Ergebnis bei den Kreistags- und Stadtratswahlen in Sachsen-Anhalt fest. Demnach bleibt die CDU trotz massiver Verluste stärkste Partei in den Kommunalparlamenten. Die AfD folgt mit Abstand auf Platz zwei, wie aus der Ergebnisübersicht der Landeswahlleitung am Dienstagmorgen hervorging. Offen bleiben zunächst 57 Stimmbezirke im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort findet die Wahl erst im September statt, weil ein Kandidat strafrechtlich verurteilt wurde und deshalb seine Wählbarkeit verlor. Erst nach der Nachwahl wird die Sitzverteilung im neuen Kreistag festgelegt.

Laut vorläufigem Ergebnis kam die CDU in den elf Kreistagen und drei Stadträten der kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau auf 24,6 Prozent - fast 10 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl vor fünf Jahren. Die AfD, die 2014 nur in wenigen Kreisen überhaupt Kandidaten ins Rennen schickte, konnte ihr Ergebnis mehr als versiebenfachen auf 16,4 Prozent. Knapp hinter den Rechtspopulisten folgt die Linke, für die 15 Prozent der Wähler stimmten. Die SPD erreichte 13,7 Prozent. Die Verluste der Sozialdemokraten fielen mit knapp 5 Prozentpunkten geringer aus als bei der Europawahl.

Die Grünen legten zu und kamen auf 8,4 Prozent. Für die FDP stimmten 5,9 Prozent. Zulegen konnten auch parteiunabhängige Wählergruppen, die laut Landeswahlleitung 11,3 Prozent erreichten. Die Wahlbeteiligung stieg im Vergleich zu 2014 um mehr als 10 Prozentpunkte auf 53,8 Prozent.