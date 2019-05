Höhere Beteiligung an Europa- und Kommunalwahlen bis Mittag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bei den Europa- und Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt hat sich bis Sonntagmittag eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis 12.00 Uhr hätten etwa 20,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die Landeswahlleiterin in Magdeburg mit. Im Wahljahr 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt 16,4 Prozent gewesen, am Ende hatte die Wahlbeteiligung bei 43 Prozent gelegen. In Sachsen-Anhalt sind rund 1,88 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Laut Landeswahlleiterin lief die Wahl am Vormittag reibungslos. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Parteien und Politiker riefen am Sonntag in den sozialen Netzwerken zum Wählen auf. Der SPD-Europaabgeordnete Arne Lietz postete ein Foto von sich beim Urnengang in Wittenberg. Er trug einen blauen EU-Kapuzenpullover. Bildungsminister Marco Tullner gehörte zu den ersten in einem Wahllokal in Halle, morgens schrieb er zu einem Bild von Muster-Wahlzetteln "Wir waren wählen. ;-)". Ministerpräsident Reiner Haseloff wählte in seiner Heimatstadt Wittenberg, er musste gegen Mittag Schlange stehen, um seine Wahlunterlagen zu bekommen. Auch in anderen Wahllokalen herrschte zeitweise großer Andrang.

Neben den elf Kreistagen und drei Stadträten der kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau werden Gemeinde- und Ortschaftsräte neu gewählt. Insgesamt sind es rund 1000 kommunale Gremien. Hinzu kommen die Wahlen zum Europäischen Parlament. Rund 20 000 Wahlhelfer sind den Angaben zufolge im Einsatz.

Bei den Kommunalwahlen treten nach Angaben der Landeswahlleitung mehr als 14 000 Kandidaten für Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte an. Die größte Gruppe stellen dabei parteiunabhängige Wählergruppen mit insgesamt 4864 Kandidaten. Die CDU schickt 3100 Bewerber ins Rennen, gefolgt von der SPD mit 1864 und der Linken mit 1523 Kandidaten. Für die FDP treten 1031 Bewerber an, bei der AfD sind es 659 und für die Grünen 630. 236 Kandidaten sind Einzelbewerber.

Bei der Europawahl haben die Sachsen-Anhalter die Auswahl zwischen 40 Parteien und politischen Vereinigungen. Neben den in Landtag und Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP und AfD sind darunter zum Beispiel die Piratenpartei, die Familien-Partei und die Feministische Partei. Aus Sachsen-Anhalt sitzen derzeit mit Sven Schulze für die CDU und Arne Lietz für die SPD zwei Vertreter im Straßburger Parlament.