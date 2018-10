Haseloff sieht in Bayern-Ergebnis klares Signal an Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht im Ergebnis der bayerischen Landtagswahl ein deutliches Signal an die Politik in Berlin. Die Wähler hätten klargemacht, dass die Politik in der Hauptstadt nun endlich liefern müsse und der Umgang der Regierungsparteien miteinander nicht akzeptiert werde, erklärte Haseloff am Sonntagabend. Landtagswahlen müssten aber grundsätzlich im eigenen Land analysiert werden.

Ersten Hochrechnungen am Sonntagabend zufolge hat die CSU ihre absolute Mehrheit deutlich verloren und ist auf Koalitionspartner angewiesen. Die SPD halbierte ihr Ergebnis. Deutlich zulegen konnten die Grünen.