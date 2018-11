Wähler bestimmen Bürgermeister neu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barth/Loitz/Kirchdorf (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern sind an diesem Sonntag Tausende Einwohner zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. In Barth (Vorpommern-Rügen) und Loitz (Vorpommern-Greifswald) müssen die Verwaltungschefs neu bestimmt werden, weil die Amtsinhaber Stefan Kerth (SPD) und Michael Sack (CDU) vorher als neue Landräte gewählt wurden, wie die Stadtsprecher am Freitag sagten. Daneben stellt sich auf der Insel Poel in Nordwestmecklenburg Amtsinhaberin Gabriele Richter (parteilos) nach sieben Jahren im Amt zur Wiederwahl. Ihre Konkurrentin ist die 30-jährige Aenne Möller (SPD).

In Barth, das am Zugang zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst liegt, sind mehr als 7000 Einwohner an die Urnen gerufen. Dort wollen eine Frau und drei Männer die Nachfolge von Kerth antreten. Beobachter rechnen mit einer Stichwahl in zwei Wochen.

In Loitz will Christin Witt als Ordnungsamtsleiterin für die CDU das Amt verteidigen. Ihre Konkurrenten sind der Zollbeamte Arne Rocher und Diplomingenieur Frank Schade, beide Einzelbewerber.