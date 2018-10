Stichwahl um Landratsamt notwendig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Limburg (dpa/lhe) - Eine Stichwahl muss die Landratswahl im Kreis Limburg-Weilburg entscheiden. Am Sonntag bekam keiner der fünf Kandidaten die erforderliche Mehrheit. In der zweiten Runde am 11. November treten die beiden besten Kandidaten gegeneinander an: Michael Köberle von der CDU, der am Sonntag 41,6 Prozent erhielt, und Jörg Sauer (SPD), der auf 29,5 Prozent kam. Aus dem Rennen sind dagegen Klaus Valeske (FDP) mit 13,6 Prozent, Andreas Bendel (Freie Wähler) mit 10,3 Prozent und Jörg Zimmermann (Linke) mit 5,1 Prozent.

Amtsinhaber Manfred Michel (65) von der CDU war altersbedingt nach zwei Amtszeiten nicht erneut angetreten. Er hatte angekündigt, dass er nach zwölf Jahren an der Verwaltungsspitze kein weiteres Mal kandidieren werde. Im Landkreis Limburg-Weilburg im Westen von Hessen leben rund 172 000 Einwohner, knapp 135 000 waren am Sonntag wahlberechtigt.