CDU-Wirtschaftsvereinigung: Kernwählerschaft ignoriert

Leipzig (dpa/sn) - Die CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) in Sachsen hat die Bundespartei für die Wahlschlappe der Union am Sonntag verantwortlich gemacht. "Die Bundes-CDU hat über Jahre ihre Kernwählerschaft und vor allem gerade die Mittelständler konsequent ignoriert, dafür haben wir heute die Quittung bekommen", erklärte MIT-Landeschef Markus Reichel am Sonntagabend in Leipzig. Schon im Vorfeld der Europawahl hätten viele treue CDU Wähler signalisiert, dass sie am Sonntag ihr Kreuz anders setzen werden. Bei vielen habe die Berliner Koalition nur noch Kopfschütteln erzeugt.