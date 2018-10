Vogt: Seehofer und Söder schuldig am Ende der Volksparteien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die CSU-Spitzenpolitiker Horst Seehofer und Markus Söder haben nach Ansicht des schleswig-holsteinischen FDP-Landtagsfraktionschefs Christopher Vogt "durch ihre arrogante Regierungspolitik" den Niedergang der Volksparteien in Deutschland "deutlich beschleunigt". Für Bayern und die gesamte Republik breche endgültig ein neues politisches Zeitalter an, kommentierte Vogt am Montag in Kiel das Ergebnis der Landtagswahl in Bayern. "Die Zeit der klassischen Volksparteien scheint auch in Bayern vorbei zu sein." Vogt äußerte die Hoffnung, dass sich die bayerische FDP mit einer guten Performance im Landtag etablieren und dabei den Freistaat voranbringen könne. Die FDP hat mit 5,1 Prozent den Wiedereinzug in den bayerischen Landtag knapp geschafft.