Höhere Wahlbeteiligung im Norden zeichnet sich ab

Kiel (dpa/lno) - In Schleswig-Holstein zeichnet sich bei der Europawahl eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Wie der Landeswahlleiter in Kiel mitteilte, gaben seit Öffnung der Wahllokale um 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 37,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der Europawahl im Jahr 2014 hatte die Wahlbeteiligung bis 14.00 Uhr bei 27,9 Prozent betragen. Die Wahllokale bleiben noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Das vorläufige amtliche Landesergebnis will der Landeswahlleiter voraussichtlich gegen Mitternacht bekanntgeben. Zuvor ist im Laufe des Abends mit einer Hochrechnung des Landesergebnisses zu rechnen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ging in seinem Wohnort Eckernförde am Sonntagvormittag wählen. "Mir ist wichtig, dass politische Parteien Europa mitgestalten in den nächsten fünf Jahren, die es gut meinen mit Europa und es nicht von innen heraus zerstören wollen", sagte Günther.

Im nördlichsten Bundesland können 2,272 Millionen Bürger ihre Stimme abgeben. Das ist die höchste Zahl seit 1949 bei Europa- oder Bundestagswahlen. Auch 77 300 Staatsangehörige der anderen EU-Länder sind stimmberechtigt, darunter rund 2000 Briten. Zur Wahl stehen 40 Parteien. Das sind 17 Parteien mehr als bei der Europawahl 2014. Damals hatte die Wahlbeteiligung nur 43,3 Prozent betragen.

Das Europaparlament in Straßburg und Brüssel hat 751 Abgeordnete. Aus Deutschland kommen 96 Parlamentarier. Bisher war Schleswig-Holstein maximal mit drei Abgeordneten in Straßburg und Brüssel vertreten. Diesmal könnte möglicherweise ein viertes Mandat hinzukommen.

Als sicher gelten die Mandate für Niclas Herbst (46) von der CDU und die Juso-Bundesvize Delara Burkhardt (26). Der Ex-Landtagsfraktionschef der Piraten, Patrick Breyer (42), hat als Spitzenkandidat der Bundespartei realistische Chancen. 2014 reichten einer Partei deutschlandweit 0,6 Prozent für ein Mandat. Eine Sperrklausel gibt es zur Europawahl nicht. Auch noch gute Chancen rechnet sich der Grüne Rasmus Andresen (33) aus: Der Landtags-Vizepräsident hat Platz 16 der Bundesliste. Schlechter ist die Ausgangslage für Marianne Kolter von der Linken (Platz 9 auf der Bundesliste), Julian Konstantin Flak von der AfD (Rang 22) und Helmer Philip Krane (FDP/16). Insgesamt treten 37 Bewerber aus dem Norden an, darunter 15 Frauen.

Die Europawahlen finden alle fünf Jahre statt. 2014 lag die CDU in Schleswig-Holstein mit 34,4 Prozent vor der SPD mit 31,9 Prozent - damit schnitten beide Parteien im Norden deutlich besser als deutschlandweit mit 30,0 Prozent für die CDU und 27,3 Prozent für die SPD. Die Grünen holten 12,4 Prozent (bundesweit 10,7), die AfD 6,8 (bundesweit 7,1) und die Linke 4,5 Prozent (bundesweit 7,4). Es folgten die FDP mit 3,8 (bundesweit 3,4) und die Piraten mit 1,5 Prozent (bundesweit 1,4).