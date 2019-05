Gemeindeergebnisse im Norden: Grüne mit großen Gewinnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - In Schleswig-Holstein zeichnen sich nach ersten Teilergebnissen bei den Europawahlen ebenfalls große Verluste von CDU und SPD sowie sehr hohe Gewinne der Grünen ab. In 40 von 59 Gemeinden mit mehr als zehntausend Einwohnern erreichten die Grünen 28,8 Prozent und lagen damit vorn. Die CDU kam auf 25,2 Prozent, die SPD auf 18,0 Prozent, die AfD auf 8,1 Prozent, die FDP auf 6,0 Prozent und die Linke auf 3,8 Prozent. In Neumünster, einer der vier kreisfreien Städten im Norden, lagen die Grünen mit 27,1 Prozent ebenfalls vorn, gefolgt von CDU (24,4 Prozent), SPD (18,4), AfD (9,6) und FDP mit 5,3 Prozent. Erfahrungsgemäß schneiden die Grünen in größeren Städten und Gemeinden besser ab als in Dörfern.