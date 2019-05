Analoger Wahl-O-Mat im Norden auf Tour

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - In den letzten drei Wochen vor der Europawahl reist ein Wahl-O-Mat zum Aufkleben durch Schleswig-Holstein. Wie beim gleichnamigen analogen "Bruder" können die Teilnehmer ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien abgleichen und mit "stimme zu", "stimme nicht zu" oder "neutral" antworten. Bei diesem Format tun sie das aber nicht per Klick am Bildschirm, sondern gemeinsam mit anderen anhand von Klebepunkten an großen Plakatwänden. Die Klebezettel der Nutzer werden durch ein Lochkartensystem ausgelesen und der Wahl-O-Mat errechnet das persönliche Ergebnis.

"So ist es möglich, ein Meinungsbild zu den einzelnen Thesen zu erhalten und über diese gemeinsam zu diskutieren", erläuterte der Landtag. "Wir wollen mit dem Wahl-O-Mat zum Aufkleben niedrigschwellig auf die Europawahl am 26. Mai aufmerksam machen", sagte der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann. "Dafür sind wir an 15 Orten in ganz Schleswig-Holstein unterwegs und wollen mit Bürgern über Europa, über die zur Wahl stehenden Parteien und über europapolitische Themen ins Gespräch kommen." Der Wahl-O-Mat zum Aufkleben wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt.

Die Tour führt in alle größeren Städte des Landes. Erste Station ist am Montag Husum, die letzte Ratzeburg am 24. Mai.