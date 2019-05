Landeswahlleiterin ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Kamenz (dpa/sn) - Sachsens Landeswahlleiterin hat die Bürger zu einer Teilnahme an der Europawahl aufgerufen. "Gehen Sie wählen, geben Sie Ihre Stimme ab, damit Sachsen und Deutschland auch in den ‎kommenden fünf Jahren mit möglichst vielen Sitzen im Straßburger Parlament vertreten ist", sagte Carolin Schreck der Deutschen Presse-Agentur. Das Europäische Parlament, das am 26. Mai parallel zur Kommunalwahl bestimmt wird, sei die einzige Institution der EU, die direkt von den Bürger gewählt werde. "Diese Möglichkeit sollten alle Wahlberechtigten nutzen." Rund 3,3 Millionen Stimmberechtigte sind nächsten Sonntag an die Urnen gerufen.

In Sachsen stehen 40 Parteien und politische Vereinigungen für die Europawahl auf den Stimmzetteln. Entsprechend lang ist der Wahlzettel mit 96 Zentimetern. Jeder Wähler hat den Angaben zufolge nur eine Stimme. Insgesamt werden am 26. Mai in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 751 Abgeordnete für das Europäische Parlament gewählt, davon entfallen 96 auf Deutschland.