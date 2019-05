In Sachsen zeichnet sich höhere Wahlbeteiligung als 2014 ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - In Sachsen zeichnet sich bei der Europawahl eine höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab. In den ersten vier Stunden nach Öffnung der Wahllokale hatten am Sonntag 21,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Bei der Europawahl 2014 hatten bis 12.00 Uhr 18,0 Prozent gewählt. Insgesamt betrug die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren 49,2 Prozent.

Über dem Durchschnitt lag die Wahlbeteiligung am Sonntag in den Städten Chemnitz mit 22,4 Prozent und Dresden mit 22,3 Prozent. In Leipzig waren bis zum Mittag 20,4 Prozent der Wahlberechtigten an den Urnen.

In Sachsen sind rund 3,3 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, das Europaparlament und die Kommunalvertretungen neu zu bestimmen.