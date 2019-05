Grüne: Wahlergebnis als starker Rückhalt für Landtagswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen haben ihr gutes Abschneiden bei der Europawahl in Sachsen als starken Rückhalt für die Landtagswahl am 1. September bezeichnet. Sie bekamen am Sonntagabend 10,3 Prozent der Stimmen und damit so viele wie noch nie. Das Ergebnis zeige, dass die Grünen im Freistaat auch zweistellige Resultate schaffen könnten, sagte Parteivorsitzende Christin Melcher am Montag in Dresden.

Sie räumte ein, dass das aktuelle "Themensetting" mit der Debatte um den Klimaschutz den Grünen in die Hände spielte. Die Wähler hätten den klaren Kurs für Klimaschutz, soziales Gerechtigkeit und Weltoffenheit honoriert. Für viele Menschen sei der Klimawandel schon spürbar. Zugleich würden sie spüren, dass die soziale Spaltung zwischen Arm und Reich sowie in anderen Bereichen.