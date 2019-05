Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Blinde und sehbehinderte Menschen in Sachsen können bei der Europawahl am 26. Mai Stimmzettelschablonen benutzen. Diese werden den Wählern ab sofort zur Verfügung gestellt, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Die Schablonen wurden in Zusammenarbeit mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen (BSVS) erarbeitet. Eine Legende für die Schablone wird per Audio-CD mitgeliefert.