21 Parteien reichen fristgerecht Listen für Landtagswahl ein

Kamenz (dpa) - Zwei Monate vor der Landtagswahl haben 21 Parteien in Sachsen ihre Listen eingereicht. Die Frist sei am Abend des 27. Juni abgelaufen, teilte die Landeswahlleiterin in Kamenz am Freitag mit. Am 5. Juli entscheidet der Landeswahlausschuss über die Zulassung der eingereichten Landeslisten in öffentlicher Sitzung. Am gleichen Tag entscheiden die Kreiswahlausschüsse auch über die Zulassung der Direktbewerber in den insgesamt 60 Wahlkreisen zur Landtagswahl am 1. September. Neben den im sächsischen Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, Linke, Grüne und AfD haben unter anderem Die blaue Partei von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry und die rechtsextreme Kleinstpartei Der Dritte Weg ihre Landeslisten eingereicht.