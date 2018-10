Naturschützer: Wähler wollen mehr Umweltschutz von Regierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hilpoltstein (dpa/lby) - Die künftige bayerische Staatsregierung muss sich nach Einschätzung von Naturschützern stärker um die Umweltpolitik kümmern. Das hätten die Ergebnisse der Landtagswahl gezeigt, betonte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein am Montag in einer Mitteilung. "Bayerns Bürger haben deutlich gemacht, dass ihnen Natur- und Umweltpolitik wichtig und in der bisherigen Regierungsarbeit zu kurz gekommen ist. Ein Weiter-so darf es daher nicht geben", sagte LBV-Chef Norbert Schäffer.

Dazu seien dringend Reformen in der Agrarpolitik nötig. Zudem müsse der frühere Plan zum Schutz der Alpen wieder gelten und es müssten große Schutzgebiete ausgewiesen werden, die nicht genutzt werden. "Wir können keine weiteren fünf Jahre warten - immer noch verlieren wir in Bayern mit jedem Tag ein Stück Natur", sagte Schäffer.