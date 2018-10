Weil fordert Zurückgewinnung von Vertrauen nach Bayern-Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht im Ergebnis der bayerischen Landtagswahl eine Zäsur. Dies gelte zum einen für die CSU, die eine "krachende Niederlage" erlitten habe, sagte der Regierungschef am Sonntagabend in Hannover. Dass die Menschen ihr Land nicht mehr "durch das breitbeinig-arrogante Auftreten einer Männerriege repräsentiert wissen wollen", sei ein gutes Zeichen für die demokratische Kultur. Das miserable Ergebnis der SPD habe auch mit dem Agieren der CSU in der Bundesregierung zu tun, urteilte Weil.

"Insgesamt ist das Wahlergebnis - einschließlich eines zu starken Abschneidens der AfD - ein klarer Hinweis darauf, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung mit dem derzeitigen Bild der Politik sehr unzufrieden ist", sagte Weil. "Es muss die vorrangige Aufgabe der Akteure in München und Berlin sein, diesen Zustand zu ändern und neues Vertrauen aufzubauen."