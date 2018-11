Niedersachsen größtenteils zufrieden mit Landesregierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen herrscht größtenteils Zufriedenheit mit der rot-schwarzen Landesregierung. Knapp zwei Drittel der Menschen äußerten sich in einer am Donnerstag in Hannover veröffentlichten Infratest-dimap-Umfrage entweder zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit von SPD und CDU. Unzufrieden sind dagegen rund 34 Prozent der im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks befragten Menschen. Auch bei Anhängern anderer Parteien bekommt das Kabinett von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) oft positives Feedback - so von immerhin 65 Prozent der Grünen-Anhänger. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa müssten SPD und CDU aber mit deutlichen Verlusten rechnen, wenn an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt werden würde.