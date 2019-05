FDP: Haben ältere Wähler nicht erreicht - an Grüne verloren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die niedersächsische FDP hat bei der Europawahl nach Einschätzung von Landesvize Jörg Bode viele Wähler an die Grünen verloren und zugleich ihr älteres Klientel nicht erreicht. Acht Prozent der jungen Wähler hätten am Sonntag der FDP ihre Stimme gegeben, sagte Bode am Montag in Hannover. Ihren Einsatz für den Klimaschutz habe die FDP nicht genügend Wählern vermitteln können. Die FDP erreichte in Niedersachsen 5 Prozent, 2014 hatte die Partei 2,5 Prozent bekommen.

In Bremen solle sich die FDP offen gegenüber Gesprächsangeboten zur Bildung einer Regierung zeigen. Eine Ampel-Koalition sollten die Liberalen aus bloßem Machtkalkül aber nicht eingehen, meinte Bode.