Europa-Wahlkampf mit Weber und Kurz in Hannover

Hannover (dpa/lni) - Drei Wochen vor der Europawahl werden heute EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Wahlkampf in Hannover erwartet. Bei der Veranstaltung der Jungen Union werden zunächst Politiker der europäischen Partnerorganisationen über die EU-Politik diskutieren. Danach ist ein Talk mit Kurz und Weber geplant. Zu der Veranstaltung erwartet die Junge Union mehrere Hundert Mitglieder.

CSU-Politiker Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volksparteien, will nach der Wahl am 26. Mai die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker antreten. Österreichs Bundeskanzler Kurz (ÖVP) hatte sich am Freitag zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) klar dafür ausgesprochen, dass Weber bei einem Wahlsieg der EVP nächster EU-Kommissionspräsident werden soll.