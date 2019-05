Continental ruft Mitarbeiter zur Teilnahme an Europawahl auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Automobilzulieferer Continental ruft wie andere Großfirmen seine Mitarbeiter in Europa zur Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai auf. "Europas Stimme zählt am meisten, wenn wir alle sie mit unseren Stimmen verstärken", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart einer Mitteilung zufolge in Hannover. Die EU sei seit Jahrzehnten die Grundlage für Freiheit, Frieden und Wohlstand in Europa. Continental beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 140 000 Mitarbeiter an 250 europäischen Standorten. Auch der Handelsverband HDE mit Großfirmen wie Edeka und Ikea, der Bankenverband und Gewerkschaften haben dazu aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen.