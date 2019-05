Althusmann: Kühnert hat Maske der SPD fallengelassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach Ansicht von Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit seinen Sozialismus-Äußerungen politische Ziele der SPD enthüllt. "Er hat die Maske der SPD fallen lassen und gezeigt, wohin die Barleys und Stegners in Europa wollen", sagte Althusmann am Samstag Hannover bei einer Veranstaltung der Jungen Union zum Europawahlkampf. Dies sei kein Ausrutscher gewesen, sondern ein gezielter Angriff auf das Fundament der Marktwirtschaft.

Kühnert war in einem Interview zum Thema Sozialismus für eine Kollektivierung großer Unternehmen wie BMW "auf demokratischem Wege" eingetreten. Zudem sei es im Grunde nicht legitim, über die eigene Wohnung hinaus Wohneigentum zu besitzen, so der Juso-Chef. Bei der Wahlkampfveranstaltung in Hannover sollen auch der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprechen.