Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann will sich an Personaldebatten oder Spekulationen über Konsequenzen für den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer nach der Bayernwahl nicht beteiligen. "Dass die Turbulenzen und unnötigen Streitereien in der CSU und innerhalb der Bundesregierung Vertrauen und womöglich Stimmen gekostet haben, erklärt sich von selbst", erklärte der niedersächsische Wirtschaftsminister am Sonntagabend.

Die CSU bleibe trotz des schlechteren Abschneidens die mit Abstand stärkste Kraft in Bayern und habe damit einhergehend "einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung, womöglich mit den freien Wählern", sagte Althusmann. Bemerkenswert sei das gute Ergebnis der Grünen, ganz offensichtlich aber zu Lasten einer immer schwächer werdenden SPD.

Ersten Hochrechnungen am Sonntagabend zufolge hat die CSU ihre absolute Mehrheit deutlich verloren und ist auf Koalitionspartner angewiesen. Die SPD halbierte ihr Ergebnis. Deutlich zulegen konnten die Grünen.