NDR muss NPD-Wahlwerbespot im Radio senden

Hamburg/München (dpa) - Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat nach erfolgloser juristischer Gegenwehr in seinem Hörfunkprogramm "NDR Info" am Samstag einen Wahlspot der rechtsextremen NPD ausgestrahlt. Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte zuvor einem Eilantrag der Partei stattgegeben, mit dem sich die NPD gegen den NDR zur Wehr setzte, der den Spot nicht ausstrahlen wollte. Das Gericht kam nach Angaben eines Sprechers zu dem Ergebnis, dass der Werbespot ein weit überzogenes und polemisches Bild von den Folgen der Zuwanderung zeichne und in seiner Gesamtheit offen ausländerfeindlich sei. Dennoch erfülle er nicht den Tatbestand der Volksverhetzung. Eine zweite Ausstrahlung ist am 21. Mai vorgesehen.

Zuvor waren Verwaltungsgerichte in München und Hessen bei der Beurteilung des gleichen Wahlspots zum gleichen Urteil gelangt. Der Text des Wahlwerbespots habe nach Auffassung der Münchner Kammer nicht "evident" (offenkundig) den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt, was nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für eine Ablehnung der Ausstrahlung erforderlich gewesen wäre, teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit (Aktenzeichen: M 17 E 19.1956). Der BR will sich juristisch dagegen wehren.

In dem NPD-Spot heißt es laut Gericht unter anderem, die Sicherheit in Deutschland sei in Gefahr: "Seit der willkürlichen Grenzöffnung 2015 und der seither unkontrollierten Massenzuwanderung werden Deutsche fast täglich zu Opfern." Der Gerichtssprecher erklärte, als zur Wahl zugelassene Partei habe die NPD gegenüber den öffentlichen Rundfunkanstalten einen Anspruch auf Ausstrahlung der Wahlwerbung, sofern damit nicht gegen Strafgesetze verstoßen werde.