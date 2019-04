Musterstimmzettel für Bezirks- und Europawahlen online

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Knapp sieben Wochen vor den Europa- und Bezirksversammlungswahlen hat das Hamburger Landeswahlamt Musterstimmzettel im Internet veröffentlicht. Wer sich ein Bild davon machen will, was ihn am 26. Mai in der Wahlkabine erwartet, kann sich die Stimmzettel des Wahlkreises seines Bezirks schon einmal online anschauen und damit vertraut machen, wie die Innenbehörde am Dienstag mitteilte.

Die Musterstimmzettel für die insgesamt 54 Wahlkreise bei den Bezirksversammlungswahlen enthalten neben einer Erläuterung zum Wahlrecht einen gelben Stimmzettel für den Bezirk und einen roten für den Wahlkreis, auf denen jeweils bis zu fünf Stimmen auf Listen und Kandidaten verteilt werden können. Auch ein Musterstimmzettel für die Europawahl findet sich auf der Seite - hier hat jeder Wahlberechtigte nur eine Stimme.

Ab dem 18. April werden die Musterstimmzettel mit den Wahlbenachrichtigungen auch per Post an die Stimmberechtigten verschickt.