Mehr als 10 000 Hamburger demonstrieren für offenes Europa

Hamburg (dpa/lno) - Eine Woche vor der Europawahl sind am Sonntag in Hamburg über 10 000 Menschen für ein weltoffenes und solidarisches Europa auf die Straße gegangen. Laut Polizeiangaben zogen die mit Bannern, Flaggen und Schildern ausgestatteten Demonstranten zur Mittagszeit friedlich durch die Innenstadt. Insgesamt beteiligten sich fast 40 Organisationen und Initiativen an dem Demonstrationszug vom Rathausmarkt durch die Innenstadt. Das Demo-Bündnis "Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus!" hatte dazu aufgerufen, in ganz Europa ein Zeichen gegen den internationalen Rechtsruck und für ein Europa der Menschenrechte, Demokratie, sozialen Gerechtigkeit und des Klimaschutzes zu setzen.

Die anstehende Europawahl sei eine "Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union", hieß es in dem Aufruf. Am Sonntagmorgen rief unter anderen Bundesaußenminister Heiko Maas zur Teilnahme an den Demonstrationen auf. "Macht mit, seid laut! Wir sind die Mehrheit, nicht die Ewiggestrigen und Nationalisten", schrieb er auf Twitter.

Außer in Hamburg versammelten sich bundesweit in Städten wie Berlin oder München sowie in 12 weiteren Ländern Tausende Menschen, um für ein geeintes Europa zu demonstrieren.