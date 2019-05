Grüne feiern "historisch bestes Ergebnis" bei Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Grünen sind aus der Europawahl in Hamburg laut Hochrechnung mit 30 Prozent Stimmenanteil als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Landesvorsitzende Anna Gallina sprach am Sonntagabend von einem sensationellen Erfolg. "Unser historisch bestes Ergebnis bei einer Europawahl ist gleichzeitig der Auftrag für die historisch größte Aufgabe: die Bewältigung der Klimakrise", sagte sie. Die Grünen wollten den Auftrag annehmen, "denn es ist höchste Zeit zu handeln, in Europa und in Deutschland".

Nun müsse auch die Bundesregierung "ihre Blockade in Sachen Klimaschutz endlich überwinden", sagte Gallina. "Das ist das klare Signal der vielen jungen Menschen, die heute gewählt haben und die jeden Freitag auf die Straße gehen."

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Wissenschaftssenatorin und Grünen-Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl, Katharina Fegebank, wertete das Ergebnis als "kraftvolles Signal für europäischen Zusammenhalt". Den Grünen sei es gelungen, klare Positionen mit Zuversicht zu vermitteln. "Genau das hat offenbar überzeugt. Und das ist auch die Haltung, mit der wir 2020 in die Hamburger Bürgerschaftswahl gehen wollen."