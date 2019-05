Deutlich mehr Briefwähler bei Bezirks- und Europawahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Deutlich mehr Hamburger stimmen bei diesen Bezirks- und Europawahlen per Briefwahl ab. Die Zahl der Briefwahlanträge liege mit 293 000 bereits vier Tage vor der Wahl um rund 90 000 oder rund 40 Prozent über der bei den letzten Wahlen 2014, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Mittwoch in Hamburg. Eine höhere Wahlbeteiligung lasse sich daraus aber noch nicht ableiten.

Möglicherweise gehe der Trend auch nur von der Urnen- zur Briefwahl. "Ich würde mich freuen, wenn sich das Interesse an der Briefwahl auch am Sonntag in den Wahllokalen widerspiegelt und die Hamburgerinnen und Hamburger passend zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes durch eine hohe Wahlbeteiligung die Demokratie stärken würden", sagte Rudolf.