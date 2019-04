13 Parteien treten bei Bezirksversammlungswahlen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei den Bezirksversammlungswahlen am 26. Mai in Hamburg treten 13 Parteien, eine Wählervereinigung und vier Einzelkandidaten an. Das teilte das Landeswahlamt am Montag mit. In der vergangenen Woche hatten die sieben Bezirkswahlausschüsse über die Zulassung entschieden, die Beschwerdefrist war am vergangenen Freitag abgelaufen. Bis auf die Wahlkreisliste der AfD im Wahlkreis 3 im Bezirk Bergedorf seien alle Wahlvorschläge zugelassen worden, erklärte das Wahlamt. Beschwerden seien nicht erhoben worden.

Neben den in der Bürgerschaft vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP und AfD bewerben sich in den Bezirken sieben weitere Parteien, darunter die Spaß-Partei "Die Partei" ebenso wie die die rechtsextreme NPD.

"Jetzt gehen die Stimmzettel in den Druck, damit sie und die übrigen Briefwahlunterlagen rechtzeitig zur Öffnung der Wahldienststellen am 16. April vorliegen", teilte das Wahlamt mit. Die Beantragung der Briefwahl sei online bereits unter www.hamburg.de/briefwahl möglich.