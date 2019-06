Parteiloser Harald Gemmer siegt bei Bürgermeisterwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aar-Einrich (dpa/lrs) - Der parteilose Harald Gemmer hat am Sonntag deutlich die Wahlen zum Bürgermeister von Aar-Einrich im Rhein-Lahn-Kreis gewonnen. 62,60 Prozent der Wähler stimmten laut Mitteilung nach vorläufigem Ergebnis für den Bürgermeister von Katzenelnbogen, der Ort wird zum 1. Juli 2019 mit Hahnstätten zur neuen Verbandsgemeinde Aar-Einrich fusionieren. Gemmer war in der Stichwahl gegen den Unternehmensberater Thorsten Janning (Grüne) angetreten. Die Wahlbeteiligung in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit ihren 18 660 Einwohnern lag bei 51,05 Prozent. Ursprünglich hatte es vier Kandidaten gegeben. Der Bürgermeister von Hahnstätten, Volker Satony (parteilos), war nicht angetreten.