Grünen-Chefin Baerbock: Die Europawahl ist eine Klimawahl

Güstrow (dpa/mv) - Die Europawahl am 26. Mai wird nach Ansicht der Grünen-Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock eine Klimawahl sein. Die Herausforderungen seien immens. Klimaschutz, Artenvielfalt, aber auch Gerechtigkeit seien Themen, die keine Partei alleine lösen könne. Dafür müssten Bündnisse geschmiedet werden, sagte Baerbock bei der Delegierten-Versammlung der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Güstrow. Sie erinnerte an die Erfahrungen der ostdeutschen Grünen, die vor bald 30 Jahren aus einer Bündnisbewegung hervorgekommen sind.

Baerbock verwies auf die Bewegung "Fridays for Future", bei der vergangene Woche deutschlandweit rund 300 000 junge Leute auf die Straße gegangen waren. "Das zeigt, wie dringend der Handlungsbedarf ist." Die Jugendlichen hätten Recht, wenn sie sagten, dass die Lösungen viel radikaler sein müssen. "Wenn wir wirklich diese Krise stoppen wollen, müssen wir von heute auf morgen die ganze Art, wie wir leben, wie wir wirtschaften und uns fortbewegen, einstellen." Bei diesem Spagat sei es notwendig, dass die Grünen stärker werden, damit aus der Breite der Gesellschaft die notwendigen Veränderungen kommen.

Nach Worten der Co-Landesvorsitzenden von MV, Ulrike Berger, treten die Grünen im Land mit dem Ziel an, deutlich mehr als fünf Prozent der Wählerstimmen zu erhalten. Bei der letzten Europawahl 2014 hatten die Grünen einen Anteil von 5,1 Prozent erreicht.

Ein Ergebnis von 19 Prozent im Bund könnte nach Berechnungen der Grünen ausreichen, um die drei Kandidaten für das Europaparlament aus und für MV, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann und Niklas Nienaß, nach Brüssel schicken zu können. Für Ninaß ist ein MV-Ergebnis im zweistelligen Bereich möglich.