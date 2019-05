Oberbürgermeisterwahl: Vier Bewerber für die Europastadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Am 26. Mai bewerben sich in Görlitz gleich vier Kandidaten bei der Wahl zum Oberbürgermeister. Der bisherige Amtsinhaber, Siegfried Deinege (parteilos), tritt nicht mehr an. Ins Rennen um seine Nachfolge gehen Octavian Ursu für die CDU und Jana Lübeck für Die Linke. Außerdem will Franziska Schubert von den Grünen ins Rathaus einziehen, die von der Wählervereinigung "Bürger für Görlitz" unterstützt wird. Für die AfD tritt Sebastian Wippel an.

Der Sieger benötigt am 26. Mai die absolute Mehrheit, also mindestens 50 Prozent plus eine Stimme. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein zweiter Wahlgang am 16. Juni notwendig sein wird. Dann reicht die einfache Mehrheit für den Sieg.