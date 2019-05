Görlitz: Linke tritt nicht zur zweiten Runde der OB-Wahl an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Linke-Politikerin Jana Lübeck wird nicht zur zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz antreten. "Wir erwarten also von allen Beteiligten, sich zu verständigen, persönliche Befindlichkeiten und politische Differenzen außen vor zu lassen und jetzt erst einmal das Wichtigste zu erreichen: die Verhinderung eines AfD-Oberbürgermeisters Sebastian Wippel", teilten die Linken am Dienstag mit. Die Grünen-Politikerin Franziska Schubert will erst am Freitag bekanntgeben, ob sie zu einem zweiten Wahlgang bereit ist. Der zweite Wahlgang soll am 16. Juni stattfinden.

Wippel liegt nach der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz vorn. Er hatte am vergangenen Sonntag 36,4 Prozent der Stimmen erhalten. Hinter dem 36 Jahre alten Polizeioberkommissar rangieren CDU-Kandidat Octavian Ursu (30,3 Prozent) und Franziska Schubert (27,9). Sie wird von einem Bürgerbündnis unterstützt. Jana Lübeck kam nur auf 5,5 Prozent.

AfD-Chef Urban warf Schubert am Dienstag vor, zugunsten der CDU zurückziehen zu wollen. Wieder einmal zeige sich, dass die CDU offen mit den Grünen zusammenarbeite, um die AfD zu verhindern, sagte er.