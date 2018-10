Bouffier und Schäfer-Gümbel kandidieren im selben Wahlkreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Bei der Landtagswahl am 28. Oktober kämpfen die Spitzenkandidaten von CDU und SPD nicht nur auf Hessenebene um den Sieg, sondern auch in ihrer Heimat im Kreis Gießen. CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier und Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel treten dort im Wahlkreis 19 als Direktkandidaten ihrer Parteien gegeneinander an. Bei der Landtagswahl im Jahr 2013 holte sich der Landesvater mit 46,9 Prozent den Wahlkreis, SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel erhielt 39,3 Prozent der Stimmen. Der Sozialdemokrat wohnt in dem "Gießen II" genannten Wahlkreis, Bouffier kandidiert zwar hier, lebt aber in seiner Heimatstadt Gießen.