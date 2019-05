Neuer Veranstalter: Abgesagte Europa-Diskussion findet statt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine zunächst abgesagte Podiumsdiskussion zur Europawahl in Frankfurt findet nun doch statt. Wie der Pressedienst der Stadt am Montag mitteilte, geht die Veranstaltung an diesem Dienstag (14. Mai) in veränderter Form über die Bühne. Im Vorfeld hatte es Auseinandersetzungen mit der AfD gegeben - die auch im zweiten Anlauf nicht eingeladen ist.

Veranstalter ist nun nicht mehr die Kommune selbst, sondern das Stadtmagazin "Journal Frankfurt" und die Bürgerinitiative Europa-Union; Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) übernimmt nicht mehr die Moderation, sondern spricht nur ein Grußwort; die Debatte findet auch nicht im Rathaus Römer, sondern in einem Bürgerhaus statt. Dadurch ist man nach Darstellung der neuen Veranstalter freier bei der Auswahl der Gäste. Bei der Stadt war zunächst niemand zu erreichen.

Ursprünglich hatte die Stadt Frankfurt CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP eingeladen, nicht aber die AfD. Die Partei drohte mit gerichtlichen Schritten, um die Teilnahme zu erzwingen. Die Stadt sagte daraufhin die Veranstaltung ab. Man wolle vermeiden, dass eine städtische Veranstaltung "zur Äußerung von Hetze" missbraucht werde, hieß es zur Begründung.

Am Montag äußerte Feldmann "Genugtuung", dass die Veranstaltung doch stattfinden kann. Oberbürgermeister Feldmann sagte, es sei ihm "ein Herzensanliegen, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit den Programmen der demokratischen Parteien auseinandersetzen".