Bouffier: Wollen entscheidende Kraft werden

Gießen (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich zuversichtlich gezeigt, dass seine CDU bei der Landtagswahl stärkste Kraft wird. "Wir haben eine hohe Anerkennung für unsere Arbeit erzielt und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir ein erneutes Mandat bekommen", sagte Bouffier am Sonntagmittag in Gießen, wo er gemeinsam mit seiner Familie wählen ging. Die CDU habe den Anspruch, als entscheidende Kraft die neue Landesregierung zu bilden - "am besten im Zweierbündnis".

Hessen sei aber traditionell knapp, betonte der Regierungschef. Zudem sei der Wahlkampf vom "Erscheinungsbild" der großen Koalition in Berlin stark überlagert worden. "Wir haben immer versucht deutlich zu machen: Es geht um Hessen."

Zweieinhalb Stunden vor Bouffier hatte sein Herausforderer, SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel, im wenige Kilometer entfernten Lich seine Stimme abgegeben und sich ebenfalls optimistisch mit Blick auf den Wahlausgang gezeigt.

Nach den Meinungsumfragen drohen der CDU und der oppositionellen SPD Verluste von bis zu zehn Prozentpunkten. Die Grünen könnten sich über ein Spitzenergebnis freuen. Trotzdem ist es fraglich, ob die bisherige schwarz-grüne Koalition ihre Arbeit fortsetzen können wird.