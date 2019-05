Wahlen in Thüringen ohne Probleme angelaufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen haben die Europa- und Kommunalwahlen am Sonntag ohne Vorkommnisse begonnen. "Von Pleiten, Pech oder Pannen gibt es keine Berichte", sagte Landeswahlleiter Günter Krombholz. Landesweit haben seit 8.00 Uhr die rund 2700 Wahllokale geöffnet. Die Wahlbeteiligung beurteilte Krombholz als "ganz ordentlich." Bereits am Vormittag gab auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt seine Stimme ab.

Knapp 1,8 Millionen Wahlberechtigte in Thüringen sind dazu aufgerufen, das Europaparlament und die Kommunalvertretungen neu zu bestimmen. Rund 40 Parteien und Initiativen kämpfen um den Einzug ins Europaparlament. Der Urnengang gilt als Stimmungstest für die Landtagswahlen im Herbst.

Zudem werden 17 Kreistage mit insgesamt 770 zu vergebenden Sitzen sowie die Stadträte in den kreisfreien Städten Erfurt, Gera, Jena, Suhl, Weimar und Eisenach bestimmt. In 655 Städten und Gemeinden stehen außerdem die Wahlen der Stadt- und Gemeinderäte an. Außerdem müssen 42 Bürgermeisterposten neu besetzt werden.